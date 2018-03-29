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РФ может ужесточить импорт детских товаров: позитивно для «Детского мира», — Аналитики ФГ БКС
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РФ может ужесточить импорт детских товаров: позитивно для «Детского мира», — Аналитики ФГ БКС 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
ФНС предлагает запретить ввоз несертифицированных детских товаров из-за границы. Федеральная налоговая служба России направила в Министерство промышленности и торговли предложение о введении специальных мер проверки соответствия импортных детских товаров соответствующим российским стандартам. В частности, ФНС может начать проверку наличия сертификата на детские товары, поставляемые в Россию из-за границы.
Потенциально позитивно для Детского мира. Детский мир, который в настоящее время активно развивает онлайн-платформу, видит усиление конкуренции со стороны иностранных и, в частности, китайских интернет-магазинов. В случае одобрения предложенные меры могут помочь компании в развитии онлайн-сегмента, доля которого, по планам компании, должна вырасти до 15%.
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