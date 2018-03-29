В Ростове предложили установить знак границы Европы и Азии

Житель Ростова-на-Дону Андрей Майборода предложил установить в районе Ворошиловского моста символический знак, который будет показывать границу Европы и Азии. Как известно, согласно решению международного географического общества, эта граница проходит по руслу реки Дон (линия А на карте). Планируется, что символический знак может привлечь иностранных туристов и камеры их смартфонов, а впоследствии — «лайки» пользователей и новых туристов.

«Когда я голландцам поведал сей факт, они прыгали на Аксайском мосту от удивления и фоткались со всех сторон», — написал ростовчанин. В комментариях жители донской столицы отметили, что такой знак на Ворошиловском мосту во времена СССР уже был, а несколько лет назад над проезжей частью висела растяжка «Добро пожаловать в Европу». Один из пользователей написал, что во время Донского марафона участникам говорят о том, что забег происходит из Европы в Азию, по его словам, некоторые из них специально ради этого и приезжают.