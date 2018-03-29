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Прокуратура потребовала ремонта дороги
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Прокуратура потребовала ремонта дороги 

ТВ-МИГ 48 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса Яндекс. Карты
Прокуратура Владимира обязала администрацию города отремонтировать часть дороги на Промышленном проезде от домов №20а до дома №5/1.
Надзорным органом установлено, что данный участок дороги не имеет границ проезжей части и соответствующего асфальтобетонного покрытия. На всем протяжении дороги имеются повреждения покрытия, превышающие максимально допустимые показатели. Необходим капитальный ремонт автомобильной дороги.
Прокуратура города направила в Октябрьский районный суд Владимира исковое заявление с требованием о выделении денежных средств и проведении работ по капремонту участка проезжей части.
Фемида обязала администрацию в лице управления ЖКХ произвести данный ремонт. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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