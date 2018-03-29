«Свей» построит многоэтажный дом на Четаева

Казани пройдут публичные слушания по строительству многоэтажного дома по улице Четаева. Об этом говорится в вышедшем сегодня сборнике документов мэрии.

Застройщик — фирма «Свей» — собирается возвести как минимум 11-этажный дом. Первый этаж, как это обычно бывает, должны занять коммерческие объекты (кафе, магазины и так далее). Судя по кадастровой карте, на участке, который просит «Свей», уже стоит дом №10.

Публичные слушания пройдут 16 апреля в 17:10 в Управлении архитектуры города (Груздева, 5). Подать заявку на участие с правом выступления можно по телефону 221-29-52.

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