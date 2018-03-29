Старейший универмаг Петербурга «ДЛТ» возобновил работу после пожара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Старейший универмаг Санкт-Петербурга, торговый комплекс «ДЛТ» возобновил работу после пожара, который произошел в четверг в торговом павильоне до открытия магазина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДЛТ.

"Магазин начал работу в 17:00 мск. Материальные потери незначительные, несколько вещей залило водой. Завтра «ДЛТ» будет работать в обычном режиме с 10 утра до 10 вечера", — сказал собеседник агентства. Ранее планировалось, что магазин возобновит работу 30 марта.

Возгорание в одном из помещений торгового комплекса «ДЛТ» в центре Санкт-Петербурга на Большой Конюшенной улице, дом 21 произошло в 09:40 мск. В результате были эвакуированы 60 человек, никто не пострадал, сообщали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по городу. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, участвовали 25 человек личного состава.

"ДЛТ" — бывший «Дом ленинградской торговли» — старейший универмаг Санкт-Петербурга. Это шестиэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров. В основном здесь продаются товары премиум-класса.