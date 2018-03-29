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Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вчера днем с крыши одного из магазинов на Вспольинском поле обрушилась куча снега и льда, чудом не задев при этом рабочих.
Двое мужчин рядом со зданием собирали хозяйственную постройку. В момент падения снега и льда один из работников находился на крыше постройки, а второй выходил из дверей. Глыбы рухнули в нескольких сантиметрах, разворотив стену постройки, оборвав провод, толкнув припаркованный рядом грузовой автомобиль и повредив крышу самого магазина.
— Люди не пострадали, — рассказало руководство организации, — Магазин продолжает работать в обычном режиме.
С магазина на Всполье рухнул снег
Напомним, что чистить крыши должны собственники помещений.
В центре Ярославля за состоянием крыш следят с квадрокоптера. Ежедневно сосульки с домов сбивают 140 промышленных альпинистов.
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