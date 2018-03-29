Снежная лавина обрушилась с крыши в сантиметрах от рабочих

Вчера днем с крыши одного из магазинов на Вспольинском поле обрушилась куча снега и льда, чудом не задев при этом рабочих.

Двое мужчин рядом со зданием собирали хозяйственную постройку. В момент падения снега и льда один из работников находился на крыше постройки, а второй выходил из дверей. Глыбы рухнули в нескольких сантиметрах, разворотив стену постройки, оборвав провод, толкнув припаркованный рядом грузовой автомобиль и повредив крышу самого магазина.

— Люди не пострадали, — рассказало руководство организации, — Магазин продолжает работать в обычном режиме.

С магазина на Всполье рухнул снег

Напомним, что чистить крыши должны собственники помещений.