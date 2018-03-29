Ростовские банки будут принимать больше валют

До 1 июня текущего года в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу-2018 ростовские банки начнут принимать больше иностранных валют. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные правительства Ростовской области. В частности, уже к этому моменту обновлены 15 тыс. терминалов Сбербанка . Теперь они способны принимать банковские карт всех стран-участников Мундиаля. Также терминалы оснастили технологией бесконтактных платежей PayPass и PayWave.

Навигацию в банковских отделениях заменят на двухязыковую (будет добавлен английский язык) а время работы будет продлено.