В Украине разработали новый беспилотный автомобиль

Запорожские конструкторы и программисты создали украинский беспилотный автомобиль, который может находить путь и двигаться заданным курсом не только по дорогам, но и в условиях бездорожья. Беспилотник обучен распознавать людей, животных, дорожные знаки и даже дефекты дорожного полотна. Разработали его на местном автомобилестроительном заводе. Программированием и созданием программного обеспечения тоже занимались запорожские инженеры.

Автомобиль получил автоматическую коробку переключения передач. Компьютер, отвечающий за работу автопилота, находится в багажнике, но это временно. Слежение за дорогой происходит посредством видеокамер, радара и спутниковых систем навигации. Ориентирование на местности осуществляется с помощью электронных навигационных карт. Интересно, что украинский беспилотник эти карты может самостоятельно дополнять и совершенствовать в реальном времени. Если нужной карты не нашлось, то автомобиль создает собственную.

«Мы выезжаем одновременно и оцифровываем дорогу и помечаем какие-либо нестандартные объекты на дороге, то есть это тот же лежачий полицейский, большие ямы, мы их обозначаем в оцифрованной карте, и уже когда повторно автомобиль будет ехать самостоятельно, он будет ожидать в том месте определенные помехи на пути», — объяснил инженер-программист Андрей Поворознюк.

Все, получаемые в дороге данные беспилотник отправляет на диспетчерский пункт, где за автомобилем следит оператор. В случае необходимости он может взять управление на себя. Украинские конструкторы уже провели анализ недавней аварии в Америке, где беспилотное такси ночью совершило наезд на женщину, переходящую пешеходный переход. Чтобы избежать подобных ситуаций на запорожский беспилотник установили тепловизор, позволяющий автомобилю прекрасно ориентироваться в темноте. Правда выехать самостоятельно на городскую дорогу инновация пока не может, так как украинские ПДД беспилотных транспортных средств не предусматривают.