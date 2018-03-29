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Новая заметка разработчиков Lost Ark знаменует скорое начало ЗБТ3
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Новая заметка разработчиков Lost Ark знаменует скорое начало ЗБТ3 

MMO13 1 час назад
Фото: MMO13
На официальном сайте Lost Ark появилась первая за долгое время заметка из цикла «Заметка GM`а», что знаменует начало подготовки к третьему этапу закрытого бета-тестирования.
Первая статья посвящена улучшениям, сделанным на основе отзывов игроков после ЗБТ2. Доработке подверглись такие аспекты, как бой, приключения и удобство. К сожалению, в материале не было рассказано про новый контент — самое интересное разработчики приберегли на потом. В заметке вновь упоминается известный многим график с дорожной картой тестов, который, по всей видимости, сохраняет актуальность и по сей день. Согласно ГМ`у Рише, цели ЗБТ3 — «баланс и совершенство».
От себя напомним, что в прошлом году подобные публикации начали появляться за два месяца до начала ЗБТ2 с нарастающей периодичностью, поэтому в ближайшее время нас ждет множество интересных материалов по игре.
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