Россиянки назвали самые ценные качества мужчин

Российские женщины больше ценят ум, нежели внешность спутника жизни, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос «Левада-центра»

Согласно полученным данным, самым привлекательным качеством мужчины представительницы прекрасного пола считают интеллект (51%), на втором месте — умение зарабатывать (42%), на третьем — порядочность (37%). Внешность и сексапильность оказались в самом конце списка — они набрали 5% и 1% голосов соответственно.

Мужские секреты

О чем молчит сильный пол } Приоритеты мужчин распределились по-другому. Для большинства на первом месте оказалась хозяйственность (46%), на втором — заботливость (32%), на третьем — хорошая внешность (31%). Лишь четверть ценят интеллектуальные данные, а умение зарабатывать важно всего для 4% респондентов.

Опрос проводился с 7 по 12 марта текущего года в 52 субъектах РФ . В нем приняли участие 1,6 тысяч жителей городов и сел.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что за последние двадцать лет картина гендерных предпочтений россиян существенно не изменилась. Но снизилась популярность морально-нравственных качеств — в 1993 году их считали важными 57% опрошенных, сейчас — 37% среди женщин. Среди мужчин процент упал с 37% до 25%.

Меньшее количество людей тревожится из-за падения морали в обществе — в начале 1990-х подобные опасения высказывал каждый четвертый, в 2018-м — 15-16%.

Эксперты отмечают, что причиной этому может быть больший (по сравнению с предыдущими поколениями) инфантилизм молодых людей.

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