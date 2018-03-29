Американские СМИ рассказали про теневую экономику России

Американские СМИ продолжают считать недостаточными меры западных стран против России в ответ на приписываемое ей покушение на убийство бывшего шпиона на территории Великобритании с использованием химического оружия. Издание Bloomberg пишет, что необходимо делать больше, чем показывать театральное представление, коим стала массовая высылка дипломатов.

«Финансовые и коммерческие связи Европы с Россией остаются близкими и европейские правительства не хотят ими рисковать. Чтобы поменять поведение Путина, Западу придется пойти на этот риск», — пишет издание.

Как один из путей усиленного давления на Россию, издание предлагает более широкое применение санкций подобных «списку Магнитского», в том числе запрет виз для российских официальных лиц, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека.

Власти Великобритании, сообщают СМИ, уже рассматривают вопрос об ужесточении процедуры получения виз для состоятельных граждан России. Посольство РФ в Лондоне уже заметило, что это можно истолковать, как нацеленную дискриминацию против определенной группы людей.

«Прицел на все грязные деньги или просто на людей определенной национальности? Первое приветствуется. Давно пора! А второе вышло из моды ещё в 1945 году», — написало посольство РФ в Twitter, прикрепив фото заголовка британской газеты «Богатые русские могут остаться без виз».

Отметим, это не первое сравнение с временами Третьего рейха. Ранее посольство РФ в США сравнило заявление Госдепа о России как «чудовище из морских глубин» с антибольшевистской пропагандой нацистской Германии 1930-ых годов. До этого, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия может эксплуатировать грядущий Чемпионат мира по футболу для своей пропаганды, как в свое время Адольф Гитлер использовал Олимпиаду в Берлине.

Отметим, что пресса США освещает не только тему положения России на международной арене, но и сует нос во внутренние экономические дела. Например, издание Bloomberg пишет, что российская теневая экономика, в которой работают почти каждый второй россиянин, все больше переходит на безналичный расчет. По данным «Сбербанка», россияне стали на 77% больше использовать безналичный расчет с карты на карту. Учитывая, что серая экономика по приблизительным подсчетам составляет более одной трети российского ВВП, часть этого роста приходится именно туда, делает выводы издание. По словам представителя «Сбербанка», в прошлом году крупнейший банк России провел около 1 триллиона рублей в транзакциях между людьми, в том числе частые выплаты от некоторых клиентов ограниченному числу счетов, что могло бы быть связано с коммерческой деятельностью.

Это создает дилемму для власти, пишет издание. С одной стороны, благодаря безналичному расчету можно отследить операции, которые можно было бы упустить в отсутствие цифрового следа, но с другой стороны, отделить подозрительные операции от обычных, таких как оплата аренды или репетиторов, становится довольно сложно.

Тем временем, состояние отравленных Сергея Юлии Скрипалей остается загадкой. Как сообщили СМИ племянница и сосед Сергея, их не пускают к пострадавшим. Однако, сосед Скрипаля Росс Кассиди заявил, что состояние бывшего агента ГРУ может оказаться хуже смерти.

«Нам сказали, что они будут серьезно повреждены умственно, и я не думаю, что они хотели бы этого. Я думаю, смерть была бы более милосердной», — цитирует Кассиди Business Insider.

Племянница Скрипаля Виктория сказала BBC, что у нее всего лишь 1% надежды на выздоровление дяди.

«Чтобы это ни было, это оставило ему очень маленький шанс выжить. Они останутся инвалидами до конца жизни», — сказала Виктория Скрипаль.