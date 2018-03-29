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В приморском поселке Дунай открылся социальный продуктовый магазин
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В приморском поселке Дунай открылся социальный продуктовый магазин 

АиФ-Владивосток 48 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, на ряд товаров в магазине применяется минимальная торговая надбавка, что позволяет приобрести продукты по выгодной цене.
«Так, килограмм гречки здесь стоит 28 рублей, сахара — 40, макарон — 33,8. Литр молока можно приобрести за 48,5 рублей, бутылку подсолнечного масла за 59», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в магазине по доступным ценам продается мороженая рыба.
«Например, навага продается по 75 рублей за килограмм, горбуша — по 190», — добавили специалисты.
Магазин «Экономыч» расположен по адресу: поселок Дунай, улица Ленина, 23а. Такие социально ориентированные магазины уже хорошо известны жителям Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Большого Камня и села Черниговка.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями торговых сетей заявил, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.
«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — подчеркнул врио Губернатора.
Отметим, по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.
Напомним, в этом году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.
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