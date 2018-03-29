Торговые центры Петрозаводска проводят проверку пожарной сигнализации 

Не дожидаясь приезда МЧС, руководство магазинов самостоятельно выясняет, все ли у них в порядке.
Торговые центры начали самостоятельно проверять противопожарную сигнализацию, не дожидаясь, когда к ним приедут сотрудники МЧС и прокуратуры.
Сегодня утром учебную проверку провел торговый центр «Магнит» на улице Ровио.
Проходя мимо, я услышала, как раздается вой сирены и звучит голос, призывающий всех покинуть торговое здание,
— рассказала журналист портала «Карельские Вести».
Магазин «Магнит» начинает свою работу в 9.00. Учебная тревога проводилась перед тем, как в магазин пришли покупатели.
Добавим, сегодня, в четверг 29 марта, сотрудники МЧС проводят проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ «Лотос Плаза». На месте событий работает наш корреспондент. Следите за нашими публикациями.
По материалам: ptzgovorit.ru