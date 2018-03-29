Социологи назвали главное качество женщин, которое ценят мужчины

Российские мужчины ценят хозяйственность своих избранниц. Это показал опрос «Левада-центра»

За такое важное качество женщин, как умение вести хозяйство, высказались 46% мужчин. 32% хотелось бы связать свою жизнь с заботливыми представительницами слабого пола. Не менее важным пунктом оказалась привлекательная внешность женщин (31%).

Ум и умение зарабатывать ценят в противоположном поле всего 4% опрошенных.

Женские приоритеты оказались иными.

Для большинства женщин, проживающих на территории России , главное, чтобы мужчина был умен. Так считает 51% женщин, принявших участие в опросе. На втором месте оказалось умение хорошо зарабатывать (42%). За то, что избранник должен быть порядочным, высказалось 37% опрошенных.

Что касается внешности и сексуальности мужчин, то эти параметры практически не важны для российских женщин. За эти качества высказались всего 5%.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч жителей из 52 субъектов РФ, сообщают «Известия»

Ранее сообщалось, как за последние 25 лет изменилось восприятие россиянами отношений до и после брака.

Также один из соцопросов показал, что причиной конфликтов в российских семьях чаще всего становятся проблемы с деньгами и отсутствие взаимопонимания.