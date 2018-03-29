Орловские работодатели потратили на охрану труда 29,9 млн рублей

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации ежегодно помогает работодателям улучшить условия труда, возмещая часть расходов на профилактику производственного травматизма.

Согласно Федеральному закону работодатель вправе до 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направить на финансирование мероприятий по охране труда.

Если организация не осуществляла в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, то она вправе получить до 20% страховых взносов за три предшествующих года.

В 2017 году правом инвестировать средства социального страхования в безопасность условий труда воспользовались 267 орловских работодателя. Общая сумма составила 29,9 млн рублей. В большинстве случаев страхователи направляли деньги на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты — 12,7 млн рублей, на организацию обязательных периодических медосмотров — 9,7 млн рублей, на проведение спецоценки условий труда — 5,9 млн рублей. В текущем году сумма, выделенная Фондом, увеличилась и составила 31,7 млн рублей.

Для получения денежных средств на улучшение условий труда страхователям необходимо до 1 августа 2018 года подать в региональное отделение Фонда заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и соответствующий план. Если работодатель имеет недоимку по уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний, пени и штрафы, не погашенные на день подачи заявления, либо им представлен неполный или содержащий недостоверную информацию пакет документов, то Фонд социального страхования имеет право отказать работодателю в выделении денежных средств.

Узнать дополнительную информацию можно по единому телефону справочной службы 8 (4862) 54-81-81, а также на сайте r57.fss.ru в разделе «страхователям». Там же размещены формы необходимых документов.