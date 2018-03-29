Сотрудник салона связи незаконно оформил кредит на оренбурженку

В полицию Оренбурга обратился представитель службы безопасности одного из банков города. Выяснилось, что через банк был незаконно оформлен кредит на женщину, которая не имела к займу никакого отношения.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудник одного из салонов связи, воспользовавшись паспортными данными потерпевшей, которые находились в базе, оформил кредит на сумму более 55 000 рублей. Мужчина приобрел четыре мобильных телефона и симкарты, которые уже успели продать.

Все вскрылось, когда женщине пришло уведомление о необходимости оплатить задолженность по кредиту. Она сразу же обратилась в банк и написала заявление, что не оформляла кредит.

Как сообщили в пресс-сслужбе регионального УМВД, сотрудника салона связи удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.