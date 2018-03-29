Российский национализм способствует стремительному развитию отечественных производителей бытовой техники

России прошли президентские выборы, и 18 марта стало известно, что Владимир Путин обеспечил себе четвертый срок (до 2024 года).

Поскольку победу ему обеспечили 76% набранных голосов, то даже если допустить, что были какие-либо нарушения, они никак не повлияли на конечный результат. Можно сказать, что победа Путина отражает единую волю всех россиян.

1,4 миллиона жителей Крыма , который Путин посетил в конце президентской кампании, выразили благодарность российскому лидеру. Газеты сообщают, что не было никаких выступлений против оккупации полуострова Россией, что стало причиной введения Западом экономических санкций против РФ.

Допинговая проблема, существовавшая в России на государственном уровне, стала символом Олимпиады в Пхёнчхане. Я думал, что тема отстранения российской команды от участия будет подниматься во время предвыборной гонки и что россияне обвинят в этом власть, однако по этому поводу даже не шутили.

Реакция россиян на инцидент в Великобритании

Более того, 4 марта в Солсбери было совершено покушение на убийство бывшего российского шпиона.

В отличие от советского периода российские СМИ широко освещали эту тему, однако практически нет россиян, которые верят в британскую теорию о том, что к этому преступлению причастна Россия.

Складывается впечатление, что в последнее время в России возрождается советский дух: под началом сильного президента Путина россияне будут как единое целое противостоять Западу, который измывается над Россией.

Что же происходит с деятельностью компаний в России на фоне подобных патриотических настроений? Есть ли изменения в положении иностранных предприятий? Эту тему я хочу проанализировать в этой статье.

В России активизировалось машиностроение.

В 1990-е годы, после развала СССР, обанкротились практически все местные станкостроительные предприятия. После этого при необходимости в основном использовалось импортное оборудование.

Тем не менее украинский конфликт 2014 года привел к остановке импорта из западных стран. В качестве импортозамещения начало развиваться машиностроение.

Затем в России вырос спрос на оружие. Чтобы удовлетворить этот спрос, в короткие сроки распространилось и отечественное станкостроение.

В настоящее время вооружения для армии должны производиться на российском оборудовании. Если оружие производить на импортном оборудовании, заказ от армии получить невозможно.

В связи с этим до сих пор из западных стран импортируются только запчасти и модули, необходимые для повышения точности российского оборудования. После сборки на российских заводах такое оборудование превращается в «Мейд ин Раша» (Made in Russia), после чего попадает на российский рынок.

Производители бытовой техники, стремительно увеличивающие объемы продаж

Есть производители бытовой техники, которые на этом фоне быстро увеличивают объемы продаж.

Японии и Китае рейтинг продаж возглавляют производители рисоварок, в то время как в России аналогичными темпами реализуются соковыжималки, блендеры, тостеры, грили и прочее.

Эти товары производит российская компания «Борк».

Изначально бытовую технику Россия импортировала в основном из Европы: немецкая «Бош» (Bosch), французская «Гроуп СЕБ» (Groupe SEB) и голландская «Филипс» (Philips).

С 2012 года компания «Борк» поднялась на вершину рейтинга продаж мелкой бытовой техники, а именно соковыжималок и грилей.

Особенности «Борка» заключаются в дизайне и системе продаж. Компания прекрасно знает, что в семье бытовой техникой в основном пользуются женщины, однако техника оформлена в брутальном стиле с использованием металлических элементов, что нравится мужчинам.

Причина в том, что в России кошелек обычно в руках мужчины. И если товар будет привлекателен для него, то уровень продаж может повыситься.

Компания зарегистрирована в Германии . Официальное название — «БОРК Электроник» (BORK Electronic GmbH). Поэтому примерно до 2014 года в основном эксплуатировался немецкий образ.

Тем не менее после украинского хаоса, возникшего после Олимпиады в Сочи , начали расти патриотические настроения. Компания пошла иным курсом: лучшая российская бытовая техника, которую производит российская компания для российских семей. Благодаря этому продажи растут.

По всей стране в городах-миллионниках было создано 15 фирменных магазинов, в которых продается только техника «Борк» по единой цене и на единых гарантийных условиях. В магазинах работают хорошо подготовленные продавцы-консультанты.

Когда «Борк» только появилась, она была оптовой компанией, а не производителем.

Дизайн, подходящий для российских семей, разрабатывается в России, однако техника производится в Китае, восточной Европе, Турции и других странах, которые являются ОЕМ-производителями (original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования» — прим. ред.).

В последнее время также используется детали, произведенные в развитых странах западной Европы: Италии и Франции. Компания и впредь планирует придерживаться концепции, которая заключается в том, чтобы знакомить российские семьи с лучшей техникой, которая была специально спроектирована и произведена для них.

Кстати, одна из японских компаний поставляет продукцию для «Борк».

Это — «Гёкусэндо», расположенная в префектуре Ниигата. Компания основана в 1816 году. На протяжении около 200 лет она производит медную посуду.

Как-то она представила свою продукцию на выставке MAISON&OBJET в Париже. Выставочный стенд «Гёкусэндо» посетил директор «Борк».

Его заинтересовала продукция «Гёкусэндо». Можно сказать, что как таковых переговоров с седьмым президентом «Гёкусэндо» Мотоюки Тамагава (Motoyuki Tamagawa) и не было, однако стороны подписали контракт.

Наряду с линейкой высококачественной бытовой техники «Борк» учредила бренд «Борк арт» (Bork Art), занимающийся производством высококачественных товаров для дома. Концепция состоит в том, чтобы украсить дом. Из-за границы импортируется мебель, столовая посуда и реализуется через сеть «Борк» по всей России.

Компания планирует добавить в ассортимент продукцию японских производителей. Ранее японские предприятия стремились выйти на российский рынок под собственными брендами, однако в нынешней России, характеризующейся патриотическими настроениями, наибольшей популярностью пользуются местные бренды.

Помимо «Борк», сейчас много компаний, которые пытаются привлечь российских потребителей: обувь «Др Коффер» (Dr. Koffer), обувь и изделия из кожи «Ти Джей коллекшн» (TJ Collection), массажное оборудование «Ю-Эс Медика Ямагучи» (US-Medica YAMAGUCHI), сотовые телефоны «Моторола» (Motorola) и другие.

Тем не менее в свете популярности российских брендов, я думаю, что система продаж серьезно изменится. Мне кажется, в сфере товаров народного потребления наибольшее распространение получит метод импорта высококачественных деталей и модулей из-за границы и их дальнейшая сборка в России.

Японским компаниям следует без колебаний становиться OEM-поставщиками и активно заниматься подобным бизнесом B2B.

Японские компании пытаются найти оптовиков, которые покрывают всю огромную территорию России. Тем не менее российские оптовые компании в основном покрывают только город, в котором они находятся, и близлежащие регионы. Зона их деятельности ограничена.

Чтобы собрать воедино всех оптовиков и контролировать их, появляется необходимость в создании в Москве генерального представительства. В результате выход на российских рынок влечет за собой большие затраты.

Возможности OEM-бизнеса в России

Если стать ОЕМ-поставщиком для такой компании, как «Борк», можно решить сразу несколько проблем.

(1) Торговля по единой цене по всей стране;

(2) Одинаковые условия гарантии по всей стране;

(3) Контроль количества товара на складе;

(4) Единый масштаб и содержание рекламы

И так далее. Российские производственные технологии пока не находятся на должном уровне. Большинство российских компаний хотят использовать надежные импортные детали для главных компонентов.

Консультантам предстоит решить задачу, которая заключается в поиске соответствующего бизнеса в России и Японии, а также в осуществлении подобных проектов.

На самом деле, уже есть российское оборудование, в которых используются японские детали.

В автомобилях «Тоёта» (Toyota) и «Ниссан» (Nissan), которые собираются на территории России, в большом количестве применяются японские агрегаты.

Проблема заключается в том, чтобы внедрить аналогичную схему в область потребительских товаров. В настоящее время Россия не импортирует западные товары, поэтому импорт деталей из Японии имеет хорошие шансы на успех.