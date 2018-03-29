Скидки для пассажиров «Уральских авиалиний» есть всегда и для всех

Барнаульцам не нужно ждать распродажи, чтобы купить билеты со скидкой. Для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».

Все, что необходимо сделать — это зарегистрироваться в программе «Крылья» на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии». Каждому новому участнику дается 500 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы.

После полета каждый участник программы «Крылья» получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа.

И даже если пассажир пока не является участником программы, но летал с «Уральскими авиалиниями» в течение трех месяцев, то бонусы за совершенные полеты можно получить на свой счет.

Регистрируйтесь, летайте, получайте бонусы и скидки. Полную информацию о программе можно получить на сайте «Уральских авиалиний» uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», « National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).