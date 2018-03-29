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Иностранка, не говорящая по-русски, пропала в Луге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Иностранка, не говорящая по-русски, пропала в Луге 

Ivyborg.ru 1 час назад
Женщина из Средней Азии вышла из дома в магазин и не вернулась. Заявление в полицию подал ее муж. Пропавшей девушке — 19 лет. Об этом сообщают правоохранительные органы
Муж пропавшей обратился с заявлением в полицию около семи вечера 27 марта. Он рассказал, что 19-летняя Феруза вышла в магазин и бесследно исчезла. Пара приехала из Узбекистана. Пропавшая вышла замуж за заявителя год назад на родине, после чего он привез ее в Лугу, где проживал с 2009 года.
Известно, что девушка практически не говорит и не понимает по-русски. Ее рост примерно 160 см, лицо бледное, глаза карие, волосы окрашены светлой краской. Была одета в темные джинсы, черную футболку и черное пальто с мехом. На ногах — черные сапоги. При себе у нее был паспорт гражданки Узбекистана, страховой полис, регистрация и мобильный, который сегодня выключен.
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