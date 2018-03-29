Американец перекрестился и пошел грабить магазин

США грабитель перекрестился перед тем, как ограбить магазин. Видео с камер наружного наблюдения опубликовало издание The Independent.

На ролике видно, как мужчина снимает кепку, крестится, а затем берет булыжник и швыряет его в стеклянную витрину бутика итальянской одежды в нью-йоркском районе Бруклин . Ему удается разбить стекло и проникнуть внутрь. Грабитель схватил несколько предметов одежды, напоминающих пиджаки, и скрылся.

Представители бутика отметили, что он украл около 18 вещей. Полиция объявила грабителя в розыск.

В феврале сообщалось, что суд признал невменяемым голого американца, ограбившего банк, а затем разбросавшего деньги по улице. Мужчина отметил, что на преступление его спровоцировал чип в голове.