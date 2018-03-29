Ещё
Американец перекрестился и пошел грабить магазин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Американец перекрестился и пошел грабить магазин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В США грабитель перекрестился перед тем, как ограбить магазин. Видео с камер наружного наблюдения опубликовало издание The Independent.
На ролике видно, как мужчина снимает кепку, крестится, а затем берет булыжник и швыряет его в стеклянную витрину бутика итальянской одежды в нью-йоркском районе Бруклин. Ему удается разбить стекло и проникнуть внутрь. Грабитель схватил несколько предметов одежды, напоминающих пиджаки, и скрылся.
Представители бутика отметили, что он украл около 18 вещей. Полиция объявила грабителя в розыск.
В феврале сообщалось, что суд признал невменяемым голого американца, ограбившего банк, а затем разбросавшего деньги по улице. Мужчина отметил, что на преступление его спровоцировал чип в голове.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджан забраковал российское оружие224
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ395
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине693
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово394
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева554
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение