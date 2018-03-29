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Региональные дорожные карты до 15 апреля дополнят конкретными сроками сдачи проблемных объектов
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Региональные дорожные карты до 15 апреля дополнят конкретными сроками сдачи проблемных объектов 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. «Напоминаю вам о необходимости до 15 апреля актуализировать дорожные карты по проблемным объектам», — подчеркнул Михаил Мень министр в ходе селекторного совещания с регионами в среду. Изменения вносятся в связи с распоряжением правительства, отметил он. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, Распоряжением Кабмина от 27.03.2018 №451-р форма дорожной карты дополняется информацией о сроке восстановления прав граждан — участников долевого строительства. Кроме того, согласно новым поправкам регионы должны указывать в дорожных картах количество договоров долевого участия на проблемном объекте. Фото: www.minstroyrf.ru В случае изменения срока восстановления прав граждан регионам необходимо направлять обоснование в виде объективных причин увеличения сроков строительства, подчеркнул Мень (на фото). «Было достаточное количество случаев, когда поступала информация, что первоначально дом планировался к вводу в 2018 году, потом в следующей итерации дорожной карты мы вдруг видим 2019 год», — пояснил министр. Всего в региональных дорожных картах насчитывается 1 101 проблемный дом в 836 проблемных объектах долевого строительства, напомнил чиновник. К вводу в эксплуатацию планируется 655 проблемных ЖК, где пострадавшими дольщиками числятся 26,85 тыс. граждан. Как на днях сообщал глава профильного ведомства, «в этом году регионы взяли на себя обязательства решить проблемы 360 объектов, все дома будут достроены до 2022 года». Фото: kaluga.superrielt.ru
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