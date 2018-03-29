Ум и порядочность. Россиянки рассказали, что ценят в мужчинах

Согласно данным, четверть российских мужчин ценят женский ум, лишь двадцатая часть женщин — мужскую внешность. Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна так же, как и внешность. Среди мужчин только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум, умение зарабатывать оказалось на последнем месте, пишут «Известия»

Как писала «Русская планета», с 1 апреля участковые терапевты и педиатры смогут претендовать на ежемесячную губернаторскую доплату в 32 тысячи рублей. Для получения надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки только на одном участке.