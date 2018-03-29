Ещё
Россияне назвали главные качества мужчин и женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Россияне назвали главные качества мужчин и женщин 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Россияне рассказали о главных качествах мужчин и женщин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Левада-центра». По словам 51% женщин, главное качество мужчин — ум. Далее следуют умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%).
Внешность и сексапильность мужчин для участниц исследования практически не важны (5% и 1% соответственно).
Что касается приоритетов мужчин, то для них самое главное в женщинах — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%).
Четверть участников опроса ценят в женщинах ум. Умение зарабатывать набрало лишь 4%.
Исследование проводилось с 7 по 12 марта в 52 субъектах. В нём учааствовали 1,6 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала В ПФР рассказали об индексации социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля Голикова рассказала о социальных пособиях в России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»91
В последний раз29
Для россиян предложили ввести новый вид наказания155
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово2
Чиновников наказали за банкет в день траура125
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение