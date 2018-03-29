Россияне назвали главные качества мужчин и женщин

Россияне рассказали о главных качествах мужчин и женщин, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Левада-центра» . По словам 51% женщин, главное качество мужчин — ум. Далее следуют умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%).

Внешность и сексапильность мужчин для участниц исследования практически не важны (5% и 1% соответственно).

Что касается приоритетов мужчин, то для них самое главное в женщинах — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%).

Четверть участников опроса ценят в женщинах ум. Умение зарабатывать набрало лишь 4%.

Исследование проводилось с 7 по 12 марта в 52 субъектах. В нём учааствовали 1,6 тыс. человек.