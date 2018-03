Почтового террориста задержали в США

Американские спецслужбы задержали 26 марта подозреваемого в рассылке взрывчатых веществ по почте. Им оказался 43‐летний житель Вашингтона, который отправлял посылки с порохом в Белый дом, ЦРУ и в другие государственные и военные учреждения, передает сайт Breaking 911.

FEDS: Man Who Sent Bombs To White House, CIA, Military Sites Wrote 'Rambling' Letters — https://t.co/l9VapwmYbh pic.twitter.com/u0laBAJQfL

— Breaking911 (@Breaking911) 28 марта 2018 г.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по поиску всех отправленных посылок. Ни одна из них не взорвалась. В посылках есть письма с экстремистским содержанием, отметили в ФБР

По данным следствия, злоумышленник за последние три года отправлял сотни писем в различные государственные ведомства c «непонятными угрозами». Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что военные объекты США получили посылки с порохом. Одна из них была доставлена 27 марта. В результате потребовалась эвакуация курсантов Университета национальной обороны на базе

Форт-Макнейр

в столице США. После рентгеновского исследования в ней было обнаружено наличие навигационной системы

и самодельного запала.