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Почтового террориста задержали в США
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Почтового террориста задержали в США 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Американские спецслужбы задержали 26 марта подозреваемого в рассылке взрывчатых веществ по почте. Им оказался 43‐летний житель Вашингтона, который отправлял посылки с порохом в Белый дом, ЦРУ и в другие государственные и военные учреждения, передает сайт Breaking 911.
FEDS: Man Who Sent Bombs To White House, CIA, Military Sites Wrote 'Rambling' Letters — https://t.co/l9VapwmYbh pic.twitter.com/u0laBAJQfL
— Breaking911 (@Breaking911) 28 марта 2018 г.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по поиску всех отправленных посылок. Ни одна из них не взорвалась. В посылках есть письма с экстремистским содержанием, отметили в ФБР.
По данным следствия, злоумышленник за последние три года отправлял сотни писем в различные государственные ведомства c «непонятными угрозами». Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что военные объекты США получили посылки с порохом. Одна из них была доставлена 27 марта. В результате потребовалась эвакуация курсантов Университета национальной обороны на базе
Форт-Макнейр
в столице США. После рентгеновского исследования в ней было обнаружено наличие навигационной системы
и самодельного запала.
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