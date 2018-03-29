«Фильтруйте» продавцов: пожилых челябинцев загоняют в кредиты, пугая непригодной для питья водой

Ходящие по квартирам продавцы продолжают загонять в долги пенсионеров в Челябинской области . Втираясь в доверие к пожилым людям, они в кредит продают старикам фильтры для воды, счётчики и датчики утечки газа. Мы попросили юристов и сотрудников полиции рассказать, как не попасться на эту удочку, а также что делать, если предприниматели всё-таки оформили заём на вас или вашего родственника.

Распространенный способ развести пожилого покупателя на покупку фильтра — убедить, что у него из крана течёт «ядовитая» вода

«А мне и не жалко. Пустила их»

В редакцию 74.ru обратилась жительница посёлка Кропачёво Галина Уткина . 80-летнего ветерана труда втянули в кредит, и она оказалась должна банку около 50 тысяч рублей (с учётом процентов по кредиту).

— Это было летом 2016 года. Пришли ко мне двое, сказали: «Бабушка, давай мы у тебя воду питьевую проверим». А мне и не жалко. Пустила их. Они сделали какие-то замеры и сказали, что то, что течёт из моего крана, пить нельзя, — рассказала Галина Павловна. — Предложили купить фильтр за 3 400 рублей. Ну я и подумала — недорого же, за две пенсии я легко эти деньги отдам. Но потом выяснилось, что 3 400 придется платить следующие два года ежемесячно.

Очевидно, что продавцы подсунули пожилой женщине договор на кредит, который она и подписала. Подтвердила это и внучка Галины Павловны Алёна.

— Мы посмотрели все договоры, это действительно был кредит в банке. Чтобы не затягивать с этой историей, сразу погасили всё за бабушку, — рассказала девушка. — Потом ещё пробовали обратиться в полицию, в банк, но без толку — бабушка же сама подписала документы. Хочется просто, чтобы как можно больше людей знали об этом и не попадались на обман.

Можно ли расторгнуть такой кредитный договор?

В такой ситуации полностью снять с себя (или с пожилого родственника, на которого оформлен кредит) обязательства перед банком весьма непросто.

— В таких случаях могут заключать договоры двух видов: рассрочку — непосредственно с фирмой, которая продает, и в кредит — через банк. Если это кредит, деньги передаются банком продавцу. А покупатель в дальнейшем постепенно возвращает их банку, — объяснил директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов. — В такой ситуации нужно написать претензию продавцу о возврате денег (отправлять заказным письмом. — Прим. авт.). Если нет ответа в течение 10–15 дней — обратиться в суд с иском о защите прав потребителя по месту жительства покупателя.

Как правило, в таких случаях суд идёт навстречу истцам и выносит решение, по которому деньги, которые были перечислены продавцу по договору купли-продажи, должны быть переведены обратно на счёт банка. Но здесь может возникнут ещё одна, гораздо более серьёзная проблема. Часто недобросовестный продавец даже после решения суда эти деньги банку не возвращает.

Пенсионер думает, что уже оплатил покупку, но оказывается, что он внёс только первоначальный взнос по кредиту

— Получается что суд выносит решение: взыскать деньги с продавца в пользу банка. Но продавец банку деньги не выплачивает. А кредитный договор по прежнему есть. Тогда банк продолжает по нему требовать деньги у покупателя. То есть фактически кредитный договор никуда не девается: расторгается только договор купли-продажи с продавцом, — подчеркнул юрист. — В такой ситуации нужно идти дальше: подавать в суд на банк, мотивируя это тем, что он априори был заинтересован в заключении такого сомнительного договора. Тогда суд может обязать уже банк требовать эти деньги с продавца. Сделать это сложно, сейчас мы как раз занимаемся подобным делом.

Как не увязнуть в сомнительном кредите

Доказать, что это мошенничество, очень непросто. Ведь жертва самостоятельно подписывает документы, добровольно соглашаясь при этом со всеми описанными в них условиями.

— Продавец предлагает товар, реально его передаёт покупателю, а тот подписывает все бумаги, принимая на себя обязательства по его оплате. Тот факт, что человека при этом ввели в заблуждение, очень сложно доказать: никто же не записывает всё происходящее на видео. Тем более, если речь идёт о пожилом покупателе, — подытожил Николай Попов.

Именно поэтому, подчёркивают в полиции, ни в коем случае нельзя подписывать какие-либо документы, предварительно не изучив их.

— Не впускайте в квартиру сомнительных соцработников, ремонтников и продавцов, — порекомендовали в управлении МВД по Челябинску . — Не заводите с подобными представителями разговоров на улице, ничего у них не покупайте, внимательно читайте договоры в офисах косметических, медицинских и туристических компаний, изучая все основные условия, а также ответственность сторон. Проявляйте бдительность и о всех фактах мошеннических действий сообщайте в полицию по телефону 02.

Такой простой инструктаж стоит регулярно проводить со всеми своими родственниками и знакомыми, которые могут стать потенциальными жертвами «бродячих» продавцов. В особой группе риска — пенсионеры. Именно их удаётся уговорить на приобретение якобы необходимых устройств и других товаров.