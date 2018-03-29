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В РФ изменят налоги для самозанятых граждан
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Правительство обсудит вопрос налогообложения самозанятых граждан 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит изменения в налоговое законодательство, касающиеся деятельности самозанятых граждан до определения их правового статуса, сообщает пресс-служба кабмина.
Законопроектами предлагается уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих услуги физическим лицам без привлечения наемных работников, говорится в сообщении.
Также предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми гражданами.
"Цель законопроектов — урегулировать некоторые вопросы, связанные с деятельностью самозанятых граждан, до определения правового статуса самозанятых", — следует из материалов.
Ранее в марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июля завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан, а также представить предложения о совершенствовании механизмов оказания социальной помощи населению.
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