В РФ изменят налоги для самозанятых граждан

"Цель законопроектов — урегулировать некоторые вопросы, связанные с деятельностью самозанятых граждан, до определения правового статуса самозанятых", — следует из материалов.

Также предлагается продлить на 2019 год применение действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми гражданами.