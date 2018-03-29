Пока костромичка плавала в бассейне, ее «Mercedes» арестовали приставы

30-летняя костромичка лишилась своей дорогой иномарки, пока плавала в бассейне. Женщина задолжала по налогам и сборам, и приставы решили забрать ее «Mercedes-Benz», сообщает управление ФССП по Костромской области

Ее долг составил 334 тысячи рублей, но женщина совсем не спешила исправить ситуацию даже после возбуждения исполнительного производства.

Тогда пристав вынес запрет на регистрационные действия с машиной должницы, но костромичка вовсе перестала выходить на связь и попыталась спрятать машину. Только это ей не удалось.

Приставы нашли «Mercedes-Benz» на парковке у бассейна и, пока его хозяйка плавала, составили акт описи и ареста. Когда костромичка выходила из здания, машину как раз грузили на эвакуатор. Даже бурная реакция хозяйки не остановила процесс ареста.

Машину отогнали на платную стоянку, и в этот же день женщина оплатила все долги. Арест с ее машины сняли.