Как продать квартиру, если ипотека погашена досрочно

По факту заемщик сам должен озаботиться снятием обременения — забрать у банка и передать в Росреестр закладную на квартиру или договор залога прав требования либо договориться с сотрудником банка и вместе посетить МФЦ. Тем не менее такие взаимоотношения в XXI веке похожи на анахронизм. Разве сложно банкам автоматически направлять сведения в регистрирующий орган?

Сбербанке , который обладает крупнейшим ипотечным портфелем, «РГ» пояснили, что как раз меняют взаимодействие с Росреестром. «Для госрегистрации ипотеки, закладной при оформлении залога объекта недвижимости и погашения регистрационной записи об ипотеке по кредитному портфелю клиентов выделяется отдельная команда, — рассказали в банке. — Это позволит в 2-3-дневной срок предоставлять все необходимые документы в Росреестр или МФЦ».

Сделать же весь процесс автоматическим, без участия заемщиков, поможет закон, вступающий в силу с 1 июля и вводящий в оборот электронную ипотечную закладную. Это создаст условия для перехода на электронный документооборот между банком и Росреестром.