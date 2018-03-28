Как продать квартиру, если ипотека погашена досрочно 

По факту заемщик сам должен озаботиться снятием обременения — забрать у банка и передать в Росреестр закладную на квартиру или договор залога прав требования либо договориться с сотрудником банка и вместе посетить МФЦ. Тем не менее такие взаимоотношения в XXI веке похожи на анахронизм. Разве сложно банкам автоматически направлять сведения в регистрирующий орган?
В Сбербанке, который обладает крупнейшим ипотечным портфелем, «РГ» пояснили, что как раз меняют взаимодействие с Росреестром. «Для госрегистрации ипотеки, закладной при оформлении залога объекта недвижимости и погашения регистрационной записи об ипотеке по кредитному портфелю клиентов выделяется отдельная команда, — рассказали в банке. — Это позволит в 2-3-дневной срок предоставлять все необходимые документы в Росреестр или МФЦ».
Сделать же весь процесс автоматическим, без участия заемщиков, поможет закон, вступающий в силу с 1 июля и вводящий в оборот электронную ипотечную закладную. Это создаст условия для перехода на электронный документооборот между банком и Росреестром.
Но и при погашении потребительского кредита или закрытии карты банки просят личного присутствия клиентов. «Чтобы прекратить финансовые отношения между клиентом и банком в установленном законом и договором порядке, недостаточно просто перестать вносить деньги по кредиту или пользоваться карточкой, — поясняет адвокат Сергей Варламов. — После внесения последней актуализированной суммы платежа все-таки стоит заехать в то отделение, где выдавался кредит, и забрать справку о том, что заемщик выполнил все обязательства и банк не имеет к нему претензий».