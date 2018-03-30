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«Мы получим сокращение машин в апреле»: Лебедев провел обсудил с жителями округа работы на полигоне «Воловичи»
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«Мы получим сокращение машин в апреле»: Лебедев провел обсудил с жителями округа работы на полигоне «Воловичи» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев в пятницу, 30 марта, встретился с жителями региона и ответил на вопросы о ходе работ на полигоне «Воловичи».
Денис Лебедев рассказал, что сроки по дегазации полигона будут сокращены, а в 2019 году мусорный полигон будет закрыт. Глава округа отметил, что уже разработана дорожная карта, которая, по решению губернатора, будет сжиматься.
Была разработана дорожная карта, она будет сжиматься. Соответственно будут сокращаться сроки по дегазации полигона, установке станции очистки полигона. Закрытие полигона запланировано на третий квартал 2019 года. В результате работы, которая проводилась с января 2018 года, мы получим сокращение машин в апреле. Следующее сокращение будет в сентябре, после открытия трех мест, куда будут захораниваться отходы
— Денис Лебедев.
На встрече глава Коломенского городского округа также продемонстрировал жителям полный цикл утилизации свалочного газа и рассказал, какие именно работы будут выполнены. По словам Дениса Лебедева, срок выполнения работ на полигоне — 90 дней с момента заключения договора, с прохождения всех экспертиз, необходимых для дегазации.
Если вы думаете, что я за ту свалку которая есть, то это не так. Мы ее модернизируем, но для этого требуются время и сроки. В декабре мы отыграли контракт. Приезжали подрядчики. Работает и дальнейшая рекультивация полигона
— Денис Лебедев.
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