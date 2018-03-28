На форуме «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» обсудили меры господдержки малотоннажной и бытовой химии 

Представители органов власти, научного и бизнес сообществ обсудили и наметили пути дальнейшего развития высокотехнологичных сегментов химической отрасли на первом Международном научно-экспертном форуме «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес». Мероприятие стартовало 27 марта в рамках Международной выставки HouseHold Expo и собрало более 350 участников из России и других стран.
На сессиях обсуждалась актуальная информация о приоритетных направлениях и мерах государственной поддержки для производителей, поставщиков сырья и готовой продукции, разработчиков новых технологий в химической промышленности, в том числе, в области малотоннажной и бытовой химии.
Как отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, химическая отрасль является одним из самых приоритетных секторов экономики России, и ее развитие находится в фокусе внимания органов власти.
За последние годы свыше 100 предприятий химической отрасли получили государственную поддержку в объеме более 8 млрд рублей, — сообщил замглавы Минпромторга России, —
Сегодня создан широкий спектр возможностей для господдержки предприятий, реализующих инвестпроекты в этой области.
Он уточнил, что речь идет о субсидировании процентных ставок по инвестиционным кредитам, затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Это также активное участие Фонда развития промышленности в льготном финансировании, и весь инструментарий Российского экспортного центра, направленный на поддержку экспортеров, в том числе, компенсация затрат на логистику, регистрацию продуктов на внешних рынках, —
подчеркнул Сергей Цыб.
Развитие производств и импортозамещение товаров малотоннажной и бытовой химии в России стало главной темой пленарной сессии форума. На мероприятии представители Минпромторга России, РСПП и ТПП России, а также ГК «Майер Групп» и НИИБХ «РОССА» обсудили текущую ситуацию в отрасли, ее достижения и проблемы.
В рамках пленарной сессии, говоря о рынке бытовой химии, косметики и товаров для дома, Сергей Цыб сделал акцент на том, что это направление является одним из ключевых для химической отрасли страны.
Мы формируем несколько стратегических документов, связанных с развитием производства косметической продукции. Сейчас разрабатывается Стратегия развития парфюмерно-косметической промышленности в Российской Федерации, —
сообщил в ходе своего выступления замглавы Минпромторга России, —
Также идет активное взаимодействие с участниками рынка и отраслевыми организациями по линии создания стратегических документов в области развития производства бытовой химии.
По словам Сергея Цыба, это направление и в дальнейшем останется приоритетом, поскольку речь идет о высокотехнологичных секторах химической отрасли, где применяется большое количество других химических продуктов и ингредиентов.
Нам важно стимулировать их производство и использование в России. И на наш взгляд, это именно тот сегмент, где есть огромный потенциал для роста, —
отметил замминистра.
О создании производств малотоннажной химии также рассказали председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев. Перспективы развития отрасли затронули в своих выступлениях исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, президент ГК «Майер групп», член Совета ТПП России по таможенной политике Елена Миляева, заместитель Директора Департамента химико-технологического, лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Александр Орлов, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина и многие другие эксперты.
Приоритетной темой обсуждения стали также тенденции рынка бытовой химии. С докладами по этому направлению выступили гендиректор Научно-исследовательского института бытовой химии Наталья Дивакова и гендиректор «Проктер энд Гэмбл» Андрей Башкиров.
В свою очередь заместитель начальника Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Дмитрий Тощев рассказал о текущих задачах стандартизации на рынке бытовой химии, а руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов и управляющий директор по клиентской работе Российского экспортного центра Никита Гусаков поделились с собравшимися своим видением потенциала химической продукции в части ее экспорта.
Острые вопросы развития отрасли были также подняты в ходе конференции «Бытовая химия и косметика», организованной НИИБХ «Росса».
Повышенное внимание участников форума привлекла выставочная экспозиция, центральное место в которой занял стенд Минпромторга России. В первый день мероприятия здесь состоялся круглый стол «Обеспечение полимерной упаковкой производителей бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции» с участием Российского союза химиков и Союза переработчиков пластмасс. Во второй день форума все желающие могли получить на стенде консультации экспертов Российского экспортного центра о зарубежных поставках.