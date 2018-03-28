Свердловчане пожаловались на интернет-магазины

Роспотребнадзор Свердловской области признал «потребителем года» 34-летнего математика из города Лесного Романа Автюшенкова. Одно из его достижений — судебная победа над интернет-магазином — не каждому под силу, поскольку внушительный сегмент рынка интернет-продаж нелегальный.

— В интернет-магазине я купил увлажнитель воздуха за три с небольшим тысячи рублей. Проверил — прибор рабочий. Но после осознал, что это спонтанная покупка, решил вернуть. Закон позволяет сделать это в течение двух недель без объяснения причин, — рассказывает Роман. — Магазин принять увлажнитель отказался, и я обратился в суд. В итоге фирма вернула мне деньги, оплатила услуги юриста, а также выплатила компенсацию: в общей сложности я получил около десяти тысяч рублей.

Как отмечают специалисты, процесс над интернет-продавцом стал возможен в силу его легальности: владелец — зарегистрированное юридическое лицо с реальным адресом (на сайтах частенько значатся фиктивные адреса, даже один из крупнейших российских интернет-магазинов одежды зарегистрирован в железнодорожном контейнере, который стоит в чистом поле рядом с подмосковной деревней).

Примерно каждый восьмой субъект дистанционной торговли — «бездомный» и «анонимный»

Если судить по статистике управления Роспотребнадзора по Свердловской области, то примерно каждый восьмой субъект дистанционной торговли — «бездомный» и «анонимный», подобные торговые точки в соцсетях появляются практически ежедневно. Искать ответчика, который не является зарегистрированным юрлицом или индивидуальным предпринимателем, — в компетенции полиции , и в прошлом году 12 процентов жалоб на нарушение прав потребителей интернет-магазинами Свердловскому управлению Роспотребнадзора пришлось переправить в органы внутренних дел, так как само оно оперативно-розыскной деятельностью не занимается.

Между тем на нарушения в онлайн-торговле свердловчане жалуются все чаще: в 2017-м в управление поступило на семь процентов больше жалоб (298), чем годом ранее.

— Основная проблема в том, что потребитель сам не всегда понимает, у кого он покупает товар, и не задается этим вопросом до возникновения проблем, — подчеркивает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская. — Зачастую оказывается, что субъект права неизвестен: на сайте, где куплен товар, нет сведений о фирменном наименовании юрлица, об адресе хозяйствующего субъекта, нет имени-отчества индивидуального предпринимателя — только адрес электронной почты и в лучшем случае номер телефона. Анализ платежных документов показывает, что деньги перечисляются на карту физлица, а это уже признак того, что речь идет о незаконной предпринимательской деятельности.

Когда наступает озарение ("И тут я поняла, что в этом магазине покупатель никак не защищен", — написала одна из обманутых покупательниц), единственным оружием потребителя остается удар по репутации обидчика. Вот только, как показывают опросы, отзывы об интернет-магазинах перед покупкой обязательно ищут и читают только пять процентов их потенциальных клиентов.