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В Барнауле уничтожили запрещённые к ввозу овощи и фрукты?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Барнауле уничтожили запрещённые к ввозу овощи и фрукты? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Правда, что в Барнауле опять кучу овощей и фруктов уничтожили?
Одни продолжают ввозить, другие изымают и уничтожают как то предписывают правила.
Не далее как 16 марта сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате на плодоовощном оптовом рынке Барнаула выявлена запрещённая к ввозу на территорию РФ плодоовощная продукция.
Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по АК и РА Владислав Саков уточнил, что факт хранения и реализации свежих фруктов (груши — 13 ящиков (156 кг) происхождением из Бельгии, и яблоки — 40 коробок (640 кг) со следами срыва маркировочных наклеек происхождением из Польши), был установлен. Данная продукция была ввезена на территорию России в нарушение постановления Правительства РФ. В соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РA от 31 июля 2015 №774, вся запрещённая к ввозу продукция была изъята и уничтожена на полигоне ТБО Барнаул в тот же день, 16 марта.
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