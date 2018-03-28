В Барнауле уничтожили запрещённые к ввозу овощи и фрукты?

Правда, что в Барнауле опять кучу овощей и фруктов уничтожили? Одни продолжают ввозить, другие изымают и уничтожают как то предписывают правила. Не далее как 16 марта сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Республике Алтай были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате на плодоовощном оптовом рынке Барнаула выявлена запрещённая к ввозу на территорию РФ плодоовощная продукция. Начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по АК и РА Владислав Саков уточнил, что факт хранения и реализации свежих фруктов (груши — 13 ящиков (156 кг) происхождением из Бельгии , и яблоки — 40 коробок (640 кг) со следами срыва маркировочных наклеек происхождением из Польши ), был установлен. Данная продукция была ввезена на территорию России в нарушение постановления Правительства РФ . В соответствии с правилами, утверждёнными постановлением Правительства РA от 31 июля 2015 №774, вся запрещённая к ввозу продукция была изъята и уничтожена на полигоне ТБО Барнаул в тот же день, 16 марта.