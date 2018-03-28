За 2017 год аккредитованными лабораториями Роскачества проведены исследования более 1000 товаров 28 категории

Среди участников — представители ТПП РФ , «Союзмолоко», «Руспродсоюза», АКОРТ, Деловая Россия , представители Союзлегпрома и другие. Главной темой мероприятия стало подведение итогов работы «Роскачества» за 2017 год.

Роскачество» к настоящему моменту протестировало более 3 тысяч товаров народного потребления. Свыше 80 категорий уже прошли сравнительные испытания. В прошлом году продвижение товаров со Знаком качества прошло в 20 субъектах Российской Федерации

сказал Виктор Евтухов.

Он отметил, что с момента начала регулярной публикации исследований качества товаров важнейшим направлением стало налаживание постоянного взаимодействия со всеми участниками потребительского рынка — производителями, торговыми сетями, контрольно-надзорными органами и, самое главное, потребителями.

Среди главных задач 2017 года было расширение количества тестируемых категорий и рост положительного влияния результатов исследований на рынок. При этом, к выбору категорий для исследований широко привлекается общественность, в том числе, путем открытых голосований на информационном портале Роскачества и через мобильное приложение.

«В 2017 году по такому принципу были отобраны порядка 40 категорий. Мы сделали 28 собственных исследований продуктов питания и напитков, одежды и обуви, товаров для детей и для дома. Кроме того, участвовали в 10 международных исследованиях и представили результаты сравнительных испытаний электроники и бытовой техники. И, наконец, стартовали уникальные исследования принципиально нового типа товаров — программного обеспечения для широкого круга потребителей, а именно — мобильных приложений. Их в 2017 году было проведено 3», — отметил замглавы Минпромторга.

По его словам, основной идеей формирования стандартов серии «Российская система качества» является определение правил отбора проб и методов исследования продукции, которая является объектом сравнительных испытаний, а также установление повышенных требований для товаров, достойных государственного Знака качества.

«В 2017 году Роскачеством разработано 20 таких опережающих стандартов, в том числе впервые в стране разработан стандарт для оценки мобильных приложений. 9 стандартов приняты и с 1 марта вступили в силу как предварительные национальные стандарты (ПНСТ), — указал Виктор Евтухов. — На сегодняшний день ПТК Роскачества разработан 81 стандарт для товаров народного потребления, в 2018 году будет разработано еще 30 стандартов. В программу национальной стандартизации включено 25 предварительных национальных стандартов».

Виктор Евтухов также назвал один из новых проектов в области исследований, запланированных Роскачеством на 2018 год.

Проект, который уже достаточно детально проработан на основе разнообразного международного опыта — винный гид Российской Федерации. Он создается с целью продвижения отечественного вина и информирования граждан России о качестве и безопасности данного продукта. В перспективе планируется развить гид в портал виноделия в России

заключил заместитель Министра.

Справочно:

За 2017 год аккредитованными лабораториями проведены исследования более 1000 товаров 28 категории из всех субъектов Российской Федерации. В результате выпущено свыше 2000 протоколов испытаний, что соответствует целевым показателям, установленным Правительством Российской Федерации

С начала 2016 года Роскачество представляет Россию в Международной ассоциации потребительских испытаний и исследований качества (ICRT). В 2017 году сотрудничество с ICRT вышло на регулярную основу. Число исследованных смартфонов, начатое в 2016 году, за 2017 год удвоилось. Кроме того, российским потребителям были представлены результаты испытаний и других категорий электроники и бытовой техники — кофемашин и посудомоечных машин, принтеров, фотоаппаратов. Всего сравнительным испытаниям подверглось более 400 товаров.