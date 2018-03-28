Уральцы перешли с наличных на карты

По итогам 2017 года сохранилась тенденция снижения доли операций по снятию наличных. В Свердловской области для пополнения кошелька карту использовали в 18,6 процента операций, в Челябинской — в 22,6, в Тюменской — в четырех процентах. По данным финансового регулятора, Тюменская область с округами удерживает первенство по использованию банковских карт как по общему количеству операций, так и по сумме сделок.

Тюменская «матрешка» традиционно, еще с прошлого века — с момента становления рынка «пластика» — занимает лидирующие позиции и по объему, и по сумме транзакций, уступая лишь столицам. Эксперты отмечают несколько причин, в частности, серьезный объем денежной массы и активную реализацию зарплатных карточных проектов на территории региона.

Наиболее развита инфраструктура обслуживания платежных карт в Свердловской области (5895 банкоматов и 84,4 тысячи электронных терминалов). В Тюменской области функционируют 4874 банкомата и более 82 тысяч терминалов, в Челябинской — 4,5 тысячи и 57,6 тысячи соответственно.

— Начиная с 2013 года рынок достиг определенного уровня насыщения банковскими платежными продуктами, в связи с чем ежеквартальный темп их прироста составил один процент, — отмечает начальник отдела платежных систем отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России Людмила Панина. — А частота использования карт в регионе выросла с четырех до семи раз в месяц.

Другие тенденции, отмеченные специалистами, — это повышение функционального использования карт: за последние два года объем операций безналичной оплаты товаров и услуг превысил объемы операций по снятию наличных через банкоматы, а также все более активное использование карты «Мир».