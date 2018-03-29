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В Митине наблюдается тенденция снижения задолженности за ЖКУ — ГБУ «Жилищник»
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В Митине наблюдается тенденция снижения задолженности за ЖКУ — ГБУ «Жилищник» 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В Митине по состоянию на 1 марта 2018 года количество лицевых счетов, по которым имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги сроком от одного до шести месяцев, составляет 2 143. В аналогичном периоде 2017 года задолженность была по 8 387 лицевым счетам. Таким образом, в районе наблюдается динамика снижения задолженности населения по оплате за ЖКУ. Об этом сообщил директор ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов.
По его словам, с начала года было подано в суд 148 исковых заявлений на сумму свыше девяти миллионов рублей о принудительном взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По 130 адресам было произведено ограничение подачи коммунальных услуг. (ср)
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