В Митине наблюдается тенденция снижения задолженности за ЖКУ — ГБУ «Жилищник»

В Митине по состоянию на 1 марта 2018 года количество лицевых счетов, по которым имеется задолженность за жилищно-коммунальные услуги сроком от одного до шести месяцев, составляет 2 143. В аналогичном периоде 2017 года задолженность была по 8 387 лицевым счетам. Таким образом, в районе наблюдается динамика снижения задолженности населения по оплате за ЖКУ. Об этом сообщил директор ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов.

По его словам, с начала года было подано в суд 148 исковых заявлений на сумму свыше девяти миллионов рублей о принудительном взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По 130 адресам было произведено ограничение подачи коммунальных услуг. (ср)