На Урале долги за ЖКХ начнут выбивать с помощью коллекторов

Екатеринбургская ресурсопоставляющая организация МУП «Водоканал» объявила тендер на услуги коллекторов. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Открытый конкурс предусматривает заключение агентского договора на комплексное оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности за водоотведение и поставку воды. Максимальная сумма контракта составляет пять миллионов рублей. Как указано в заявке, коллекторы должны будут взыскивать долги юридических лиц в досудебном порядке, готовить иски, представлять «Водоканал» в судах, подавать апелляции и предпринимать доугие меры в рамках законодательства РФ В октябре 2017 года сообщалось о том, что житель Краснодара примкнул к боевикам запрещенного в России «Исламского государства» ( ИГ ) и выехал с поддельным паспортом в Сирию из-за давления коллекторов, нанятых банком для взыскания долга за кредитный BMW.