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Должница из Череповца устроила скандал, чтобы не лишиться машины
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Должница из Череповца устроила скандал, чтобы не лишиться машины 

Вологда.рф 22 минуты назад
Фото: Вологда.рф
10 автомобилей арестовали судебные приставы в Череповце. В Заягорбском районе города металлургов прошел совместный с ГИБДД рейд. За три часа работы удалось выявить 55 должников. Самые ответственные рассчитались с задолженностями на месте.
У десятерых водителей арестовали автомобили на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Среди них владелец «Toyota Land Cruiser 200», который задолжал за коммунальные услуги 40 тысяч рублей. Теперь у него есть 10 дней, чтобы рассчитаться с коммунальщиками, иначе иномарку «пустят с молотка».
Без машины остался и владелец «Газели». Череповчанин накопил большой долг по кредитам, налогам и штрафам на общую сумму почти в миллион рублей. После проверки его грузовик арестовали и отправили на штрафстоянку.
А вот должница из деревни Ботово устроила скандал прямо на дороге. Когда выяснилось, что у нее имеется долг в 80 тысяч рублей, судебные приставы решили арестовать принадлежащий ей автомобиль «Toyota Corolla». Должница отреагировала эмоционально: она накричала на судебных приставов и закрылась в машине. Выходить и предъявлять документы она отказалась. В итоге должницу вынудили выйти из автомобиля и доставили в отдел судебных приставов, где в отношении нее составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности судебного пристава. А иномарка отправилась на спецстоянку.
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