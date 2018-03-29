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Власти Омской области дополнительно выделили на образование 593 млн руб.
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Власти Омской области дополнительно выделили на образование 593 млн руб. 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило дополнительные 593,25 млн рублей на финансирование сферы образования в 2018 году. Как сообщил ТАСС представитель министерства образования региона Илья Крылич, средства пойдут на ремонт школ, спортзалов, увеличение зарплат педагогов и создание дополнительных учебных мест.
"Правительство [Омской области] выделило на образование из областного бюджета дополнительные 593,25 млн рублей. Почти 186 млн рублей будет направлено на ремонт зданий и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, 15,6 млн — на ремонт спортивных залов, 73,8 млн — на создание дополнительных учебных мест, 50,5 млн — на создание инфраструктуры для новой школы в селе Петропавловка и 267,3 млн — на увеличение зарплаты по «майским указам», — уточнил Крылич.
По его словам, ремонт будет проведен в 294 образовательных учреждениях Омской области, будет приобретено дополнительное оборудование для 336 школ и детских садов и создано 2 тыс. 675 учебных мест.
Ранее врио губернатора Омской области Александр Бурков в своем бюджетном послании к региональному Заксобранию отметил плачевное состояние зданий омских школ. По его словам, регион должен привести образовательные учреждения в порядок, невзирая на сложную экономическую ситуацию. Он поручил омскому Минобразования разработать дорожную карту реновации школьных зданий.
В начале года правительство Омской области выделило дополнительные 200 млн рублей на замену окон в школах. Всего на сферу образования в регионе в этом году направлено из областного бюджета около 18,5 млрд рублей.
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