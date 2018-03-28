В Воронежской области коммунальщики на полгода останутся без премии 

Россошанским коммунальщикам сокращают зарплату. В течение полугода работники местной организации останутся без премии. Предприятию нужно рассчитаться с долгами за электроэнергию. В августе прошлого года муниципальную коммунальную службу передали в частные руки. В результате объединились две организации: очистные сооружения и водоканал. Из-за изношенности сетей и оборудования, предприятию нужна перезагрузка. После модернизации производства рабочим обещают восстановить уровень зарплаты. И даже без утраченной премии она останется выше средней по городу.
Всего на предприятии трудятся почти 300 россошанцев. Восемь человек уходят по сокращению. На предприятии действует коллективный трудовой договор, согласно которому выплата премий зависит от материального положения организации. — Часть людей согласилась от безысходности, потому что в городе особо работы не найти, часть людей не согласилось. Им было предложено увольняться по сокращению, — пояснил бывший руководитель участка очистки сточных вод Сергей Кобылкин. — Никаких массовых увольнений быть не может! Потому что люди на своих местах, люди у меня очень ответственные, на самом деле, и такой коллектив не везде просто есть, — отметил гендиректор коммунальной организации Николай Волков.