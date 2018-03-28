В Воронежской области коммунальщики на полгода останутся без премии

Россошанским коммунальщикам сокращают зарплату. В течение полугода работники местной организации останутся без премии. Предприятию нужно рассчитаться с долгами за электроэнергию. В августе прошлого года муниципальную коммунальную службу передали в частные руки. В результате объединились две организации: очистные сооружения и водоканал. Из-за изношенности сетей и оборудования, предприятию нужна перезагрузка. После модернизации производства рабочим обещают восстановить уровень зарплаты. И даже без утраченной премии она останется выше средней по городу.