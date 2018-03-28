В Краснодарском крае решили вернуть объём животноводства к докризисным показателям

Заксобрание Краснодарского края приняло закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции.

В регионе в настоящее время производится аграрной продукции более чем на 412 млрд рублей. На долю растениеводства приходится 75%, животноводства — 25%. Законопроект призван устранить указанную диспропорцию.

«В последний период для животноводства на Кубани складывается неблагоприятная конъюнктура. Внимание инвесторов гораздо больше привлекает растениеводство. Мы принимаем закон, который призван переломить ситуацию, создать новые возможности для животноводов. Нам нужно многое восстанавливать, чтобы выйти на уровень начала 1990-х годов. Этой отрасли необходимо создать особые условия. Животноводство должно стать ещё одной точкой роста экономики края», — заявил спикер краевого Заксобрания Юрий Бурлачко

Новый закон предусматривает разработку концепции развития животноводства в крае, этой работой займётся региональный минсельхоз.