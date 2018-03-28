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Штрафы за обман потребителя предложили увеличить в десять раз
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Штрафы за обман потребителя предложили увеличить в десять раз 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Кодекс об административных правонарушениях нуждается в изменениях в части кратного усиления административной ответственности за введение потребителей в заблуждение.
Соответствующие поправки направили на рассмотрение Госдумы председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава Комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко и зампред экономического Комитета палаты регионов Вячеслав Тимченко.
В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», авторы инициативы напомнили, что законом о защите прав потребителей устанавливается обязанность продавца предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре (работе, услуге).
В случае совершения правонарушения в этой сфере ответственному лицу выносится предупреждение или налагается штраф: на граждан от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, а на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.
Обзор правоприменительной надзорной деятельности, представленный Роспотребнадзором за третий квартал прошлого года, зафиксировал значительный уровень недоведения до потребителя этих данных, что является одним из типовых нарушений в этой сфере.
Как следствие, отмечают законодатели, действующая система штрафов не является эффективной мерой предупреждения указанных правонарушений.
В связи с этим законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, установив их для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на госслужащих — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.
Кроме того, новелла предлагает десятикратное повышение штрафов за реализацию несертифицированной продукции.
В связи с этим законопроектом предлагается увеличить размер санкций для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей (увеличив только нижний предел), для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей (увеличение штрафа в целом).
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