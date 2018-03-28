Штрафы за обман потребителя предложили увеличить в десять раз

Кодекс об административных правонарушениях нуждается в изменениях в части кратного усиления административной ответственности за введение потребителей в заблуждение.

В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении « Парламентской газеты », авторы инициативы напомнили, что законом о защите прав потребителей устанавливается обязанность продавца предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре (работе, услуге).

В случае совершения правонарушения в этой сфере ответственному лицу выносится предупреждение или налагается штраф: на граждан от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей, а на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.

Обзор правоприменительной надзорной деятельности, представленный Роспотребнадзором за третий квартал прошлого года, зафиксировал значительный уровень недоведения до потребителя этих данных, что является одним из типовых нарушений в этой сфере.

Как следствие, отмечают законодатели, действующая система штрафов не является эффективной мерой предупреждения указанных правонарушений.

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, установив их для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на госслужащих — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Кроме того, новелла предлагает десятикратное повышение штрафов за реализацию несертифицированной продукции.

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить размер санкций для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей (увеличив только нижний предел), для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей (увеличение штрафа в целом).