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В Госдуме поддержали проект об оповещении НПФ о договорах их клиентов с другими страховщиками
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В Госдуме поддержали проект об оповещении НПФ о договорах их клиентов с другими страховщиками 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал разработанный сенатором Николаем Журавлевым законопроект о порядке перехода граждан из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и из одного НПФ в другой, передает
ИА «Финмаркет». Законопроект, ранее поддержанный Минфином и ЦБ, рекомендован к принятию в первом чтении при условии его доработки ко второму чтению. Он будет вынесен на пленарное заседание 3 апреля.
Основная новация этого проекта — оповещении негосударственных пенсионных фондов (НПФ) о новых договорах, заключаемых их клиентами с другими фондами.
Большинство граждан (99%) меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию досрочно. В 2016 году потери граждан от досрочных переходов оценивались на уровне 47 млрд рублей, по итогам 2017 года ПФР оценил потери граждан только от досрочного перехода из ВЭБа в НПФы в размере 33 млрд рублей.
Законопроект сенатора Журавлева предусматривает обязательное информирование со стороны НПФ, заключившего новый договор, текущего страховщика в пятидневный срок с даты подписания такого договора. При этом сам застрахованный гражданин будет обязан предоставить эту информацию в соответствии с данными выписки Пенсионного фонда РФ, которую можно получить в органах ПФР, на портале госуслуг, в МФЦ.
Нарушение порядка уведомления должно стать основанием для отказа в передаче средств клиента новому страховщику.
Кроме того, предполагается, что НПФ, узнавший о переходе клиента в другой фонд, должен уведомить застрахованное лицо о порядке и условиях прекращения договора об обязательном пенсионном страховании.
Согласно действующему законодательству, при досрочном переходе в другой фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет. Речь идет о сумме пенсионных накоплений, переданной из фонда в фонд, результате инвестирования, размере начисленной страховой суммы выплаты за счет средств фонда и так далее, пояснил он.
Законопроект также предусматривает период охлаждения — 20 дней, в течение которых гражданин вправе отказаться от решения о переходе из одного фонда в другой. Также прописывается порядок работы административной платформы ЦБ.
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