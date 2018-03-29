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НПФ обяжут предупреждать о рисках смены фонда
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НПФ обяжут предупреждать о рисках смены фонда 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Владельцы пенсионных счетов теряют свои доходы при переводе средств в другой НПФ. Немногие знают, что, если менять НПФ чаще, чем один раз 5 лет, то теряется накопленный доход. Новый закон обяжет НПФ информировать владельцев счетов о рисках при переходе в другой фонд.
Комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального закона №1060080-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании".
Предварительным оценкам Пенсионного фонда России и Ассоциации НПФ потери будущих пенсионеров из-за досрочных переходов из одного пенсионного фонда в другой в 2017 г. могут составить 55 млрд руб.
В соответствии с действующим законодательством при досрочном переходе из фонда в фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет. В ряде случаев, граждане меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию из-за недостаточного информирования о последствиях частой смены, считает председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Для решения указанных проблем законопроектом предлагается внедрение механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о новых договорах, заключаемых клиентами таких фондов с другими страховщиками, а также прекращения договора об обязательном пенсионом страховании до его вступления в силу.
Законопроект также предусматривает введение "периода охлаждения" продолжительностью 60 дней с даты подписания нового договора, в течение которого застрахованное лицо может прекратить новый договор об обязательном пенсионном страховании.
"Законопроект призван исключить ситуацию, когда будущие пенсионеры смогут накопить на пенсию меньше, чем могли бы, из-за непонимания принципов перехода. Мы законодательно закрепляем необходимость разъяснений, в каких случаях граждане теряют инвестиционный доход. Переходы должны быть осознанными, обдуманными", — подчеркнул Аксаков.
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