НПФ обяжут предупреждать о рисках смены фонда

Владельцы пенсионных счетов теряют свои доходы при переводе средств в другой НПФ. Немногие знают, что, если менять НПФ чаще, чем один раз 5 лет, то теряется накопленный доход. Новый закон обяжет НПФ информировать владельцев счетов о рисках при переходе в другой фонд.

Комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального закона №1060080-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании".

Предварительным оценкам Пенсионного фонда России и Ассоциации НПФ потери будущих пенсионеров из-за досрочных переходов из одного пенсионного фонда в другой в 2017 г. могут составить 55 млрд руб.

В соответствии с действующим законодательством при досрочном переходе из фонда в фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет. В ряде случаев, граждане меняют страховщика по обязательному пенсионному страхованию из-за недостаточного информирования о последствиях частой смены, считает председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Для решения указанных проблем законопроектом предлагается внедрение механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о новых договорах, заключаемых клиентами таких фондов с другими страховщиками, а также прекращения договора об обязательном пенсионом страховании до его вступления в силу.

Законопроект также предусматривает введение "периода охлаждения" продолжительностью 60 дней с даты подписания нового договора, в течение которого застрахованное лицо может прекратить новый договор об обязательном пенсионном страховании.