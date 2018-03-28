Минфин разрабатывает для законов о страховом деле и об ОСАГО поправки о посредниках в онлайн-страховании

Минфин РФ разрабатывает проект поправок к законам «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Уведомление о начале разработки документа, касающегося деятельности страховых онлайн-посредников, опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснений разработчиков, речь идет о создании правовой определенности относительно деятельности страховых посредников в Интернете. В законодательство будет внесено «определение страховых посредников, имеющих право на обмен информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховщиком, перечня услуг, которые вправе осуществлять страховые посредники с использованием информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, условий, которые должны соблюдать страховые посредники при оказании услуг, а также контроля за их соблюдением».

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«Необходимым условием развития страхового рынка является доступность страховых услуг для потребителя, в том числе посредством дистанционных продаж, при условии сохранения качества страховых услуг. При этом особенности обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком как при заключении договора страхования, так и при урегулировании событий, имеющих признаки страхового случая, требуют дальнейшего развития законодательной базы для создания правовой определенности деятельности страховых посредников в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дальнейшего повышения доступности страховых услуг для потребителей, исключая возможность совершения мошеннических действий и иных злоупотреблений», — отмечают в Минфине.

Предполагается вступление разрабатываемого закона в силу в марте 2019 года.

Ранее стало известно, что Минфин поручил Всероссийскому союзу страховщиков представить свои предложения к законопроекту, разрешающему страховым брокерам и агентам заключать договоры страхования в электронном виде.

Минфин и ЦБ уже неоднократно высказывались о том, что посредников нужно полностью допускать в электронные продажи по добровольным видам страхования.

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