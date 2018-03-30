Обеспеченность жителей района Лефортово объектами торговли увеличилась вдвое

Более чем в два раза выросла обеспеченность населения объектами торговли на территории района Лефортово.

Таких результатов удалось достичь благодаря активной работе по развитию сетевых магазинов и магазинов шаговой доступности.

— С открытием торгового комплекса «Город» и универсамов различных торговых сетей обеспеченность населения объектами торговли увеличилась более чем в два раза, — сообщил заместитель главы управы района Лефортово по вопросам экономики, торговли и услуг Игорь Родин . — Сегодня на одну тысячу жителей района приходится 1 800 квадратных метров торговых площадей — вдвое больше, чем по всему Юго-Восточному округу.

Кроме того, в прошлом году были проведены также работы по реконструкции и модернизации предприятий потребительского рынка.