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Обеспеченность жителей района Лефортово объектами торговли увеличилась вдвое
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Обеспеченность жителей района Лефортово объектами торговли увеличилась вдвое 

Префектура Юго-Восточного административного округа 15 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Более чем в два раза выросла обеспеченность населения объектами торговли на территории района Лефортово.
Таких результатов удалось достичь благодаря активной работе по развитию сетевых магазинов и магазинов шаговой доступности.
— С открытием торгового комплекса «Город» и универсамов различных торговых сетей обеспеченность населения объектами торговли увеличилась более чем в два раза, — сообщил заместитель главы управы района Лефортово по вопросам экономики, торговли и услуг Игорь Родин. — Сегодня на одну тысячу жителей района приходится 1 800 квадратных метров торговых площадей — вдвое больше, чем по всему Юго-Восточному округу.
Кроме того, в прошлом году были проведены также работы по реконструкции и модернизации предприятий потребительского рынка.
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