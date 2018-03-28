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Габриэл Жезус отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту
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Габриэл Жезус отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Фото: Soccer News
По информации источника, «горожане» готовы повысить зарплату 20-летнему бразильцу с 65 тысяч фунтов до 90 тысяч фунтов в неделю.
Лидер премьер-лиги намерен продлить соглашение форварда, которое действует до конца сезона-2020/21, до лета 2023 года. Сам игрок не намерен форсировать переговоры, он хочет вернуться к обсуждению деталей контракта после завершения сезона. Вместе с тем, представители Жезуса считают, что зарплата их клиента должна быть повышена минимум до 100 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 18 мячей.
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