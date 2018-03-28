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Жительница Медвежьегорска попалась на удочку интернет-мошенников
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Жительница Медвежьегорска попалась на удочку интернет-мошенников 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Аферисты взломали аккаунт подруги потерпевшей и попросили в долг денег.
Жительница районного центра проверяла сообщения на своей странице в одной из социальных сетей. В переписке она обнаружила просьбу о помощи от своей подруги. Та написала, что хочет приобрести одежду для ребенка. Но для покупки приглянувшихся вещей у нее нет достаточной суммы. Подруга попросила потерпевшую занять деньги, перечислив их на указанный счет.
Откликнувшись на интернет-просьбу знакомой, женщина, не отходя от компьютера, с помощью онлайн-сервиса перевела 12500 рублей. Только после этого она позвонила подруге и с удивлением узнала, что та никаких денег у нее не просила.
О случившемся жительница Медвежьегорска сообщила в органы внутренних дел. Сотрудники полиции установили, что злоумышленники взломали страницу подруги и от ее имени рассылали сообщения с просьбой о помощи. По данному факту провидится дальнейшая проверка.
По материалам: ptzgovorit.ru
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