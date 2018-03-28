Жительница Медвежьегорска попалась на удочку интернет-мошенников

Аферисты взломали аккаунт подруги потерпевшей и попросили в долг денег.

Жительница районного центра проверяла сообщения на своей странице в одной из социальных сетей. В переписке она обнаружила просьбу о помощи от своей подруги. Та написала, что хочет приобрести одежду для ребенка. Но для покупки приглянувшихся вещей у нее нет достаточной суммы. Подруга попросила потерпевшую занять деньги, перечислив их на указанный счет.

Откликнувшись на интернет-просьбу знакомой, женщина, не отходя от компьютера, с помощью онлайн-сервиса перевела 12500 рублей. Только после этого она позвонила подруге и с удивлением узнала, что та никаких денег у нее не просила.