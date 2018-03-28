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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 26 (1980)
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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 26 (1980) 

Прайм 1 час назад
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 621-П от 25.12.2017 «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и /или/ требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций /долей/, установления контроля в отношении акционеров /участников/ финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров /участников/ финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций /долей/ кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информации о направленном предписании /об отмене предписания/» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50420 от 20.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4668-У от 26.12.2017 «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 июня 2014 года № 3277-У „О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50382 от 15.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4725-У от 19.02.2018 „О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У „Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50398 от 19.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4729-У от 26.02.2018 „О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 31 августа 2017 года № 4515-У „О составе и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций /банковских групп/“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50428 от 20.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;
— указание № 4749-У от 23.03.2018 „О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России“ /вступает в силу со дня подписания/;
— указание № 4750-У от 23.03.2018 „О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России“ /вступает в силу со дня подписания/;
— указание № 4751-У от 23.03.2018 „О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России“ /вступает в силу со дня подписания/;
— указание № 4752-У от 23.03.2018 „О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами“ /вступает в силу со дня подписания/;
— приказ № ОД-703 от 22.03.2018 „О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321“;
— приказ № ОД-714 от 22.03.2018 „Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной организации Акционерное общество „Телекоммерц Банк“ АО „Телекоммерц Банк“ /г. Тула/“;
— приказ № ОД-719 от 23.03.2018 „О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью „Страховая группа „АСКО“;
— приказ № ОД-721 от 23.03.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92“;
— приказ № ОД-723 от 23.03.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373“;
— приказ № ОД-724 от 23.03.2018 „О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк „Северный Кредит“ АО КБ „Северный Кредит“ /г. Вологда/“;
— приказ № ОД-748 от 23.03.2018 „О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью „Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора“ функций временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество „БИНБАНК“ ПАО „БИНБАНК“ /г. Москва/“.
В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о включении АО „МСП Банк“ в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов.
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