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В РФ закупились томатами с символикой ЧМ-2018
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В России закупились томатами с символикой ЧМ-2018 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Сургуте таможенники обнаружили партию томатов, поставленных Египтом, с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийской таможни.
«Помидоры черри, ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями "RUSSIA 2018", "FIFA WORLD CUP 2018"», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что томаты были обнаружены в ходе мероприятий по выявлению фактов реализации санкционных продуктов.
Таможенники отметили, что права на использование данной символики принадлежат Международной федерации футбола (ФИФА). В связи с этим по факту использования изображения кубка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч открытия и финальный матч пройдут в Москве на стадионе «Лужники».
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