В РФ закупились томатами с символикой ЧМ-2018

В России закупились томатами с символикой ЧМ-2018

«Помидоры черри, ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями "RUSSIA 2018", "FIFA WORLD CUP 2018"», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что томаты были обнаружены в ходе мероприятий по выявлению фактов реализации санкционных продуктов. Сургуте таможенники обнаружили партию томатов, поставленных Египтом , с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ханты-Мансийской таможни.

Таможенники отметили, что права на использование данной символики принадлежат Международной федерации футбола (ФИФА). В связи с этим по факту использования изображения кубка проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.