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Томаты из Египта с символикой ЧМ-2018 нашли в Сургуте
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Томаты из Египта с символикой ЧМ-2018 нашли в Сургуте 

BFM.RU 56 минут назад
Таможенники обнаружили в Сургуте партию томатов из Египта с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года, права на использование которой принадлежат Международной федерации футбола (FIFA), сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской таможни.
Использование товарных знаков, права на которые принадлежат FIFA, зафиксировали таможенники в Сургуте в ходе мероприятий, направленных на выявление фактов реализации санкционных товаров, передает РИА Новости.
«На какие только ухищрения не идут, чтобы яркой картинкой привлечь внимание покупателя к своему товару… Помидоры «черри», ввезенные из Египта, были уложены в картонные коробки, украшенные рисунком кубка чемпионата мира по футболу и яркими надписями «RUSSIA2018», «FIFA WORLD CUP 2018», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту, как уточнили на таможне, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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